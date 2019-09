Torino: 3kg di droga in alloggio occupato abusivamente, 4 nigeriani arrestati

Condividi

Torino – Barriera di Milano – Blitz degli agenti del Commissariato Barriera Milano in uno stabile di corso Vercelli all’interno del quale vi era la segnalazione di alloggi occupati abusivamente. All’operazione, finalizzata al controllo degli stabili e al contrasto del fenomeno dello spaccio di stanze stupefacenti, hanno partecipato anche equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” e unità cinofile dell’U.P.G.S.P.

In una di queste abitazioni, situata al quarto piano del palazzo, i poliziotti hanno arrestato 4 cittadini nigeriani per detenzione di sostanza stupefacente. Si tratta di tre uomini di età compresa tra i 24 e i 31 anni e una donna 21enne.







Nell’alloggio gli agenti hanno trovato quasi tre chili e mezzo di marijuana nascosti in un trolley riposto dentro un armadio a muro. Nella valigia sono stati trovati tre grossi involucri a forma di “palla” avvolti in strati di pellicola trasparente. Altri duecentocinquanta grammi della stessa sostanza sono stati trovati dal cane Malinois nella cucina dell’alloggio, all’interno di una canna fumaria posizionata al di sotto del forno. Minori quantitativi di marijuana sono stati trovati in altri posti dell’alloggio.

www.torinotoday.it