Piromani scatenati a Bologna, incendi nella notte

Bologna – Incendi nella notte, piromani in azione alla Barca

Via Sanzio, via Chiarini, via Bertocchi. A macchia di leopardo questa notte si sono verificati diversi incendi di cassonetti, in tutto sei, nel quartiere Barca, a pochissima distanza temporale l’uno dall’altro.

I vigili del fuoco sono entrati in azione tra le tre e le quattro di questa notte, con la Polizia allertata non appena e apparso evidente che non si trattasse di fatti isolati. Ancora ignota la mano dei piromani, ma sicuramente si tratta di incendi dolosi.“

