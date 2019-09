Bologna: 90enne scippata da marocchino

Scippo in strada ieri in tarda mattinata. Una signora di 90 anni è stata derubata della borsa da un uomo che le si sarebbe avvicinato in bicicletta, per poi strappare l’accessorio e darsi alla fuga lungo strada Maggiore.

Diversi i testimoni che hanno assistito alla scena, che hanno allertato il 113. La volante ha poi intercettato il soggetto, un 31enne cittadino marocchino, fermato poco lontano in prossimità di Porta San Vitale, con ancor la borsa della signora appresso. Per lui, oltre all’arresto per furto con strappo, è scattata la denuncia per porto abusivo di armi: addosso al 31enne infatti, è stata trovata una siringa.

www.bolognatoday.it