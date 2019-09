Bergoglio inaugura scultura che rappresenta un barcone con migranti

foto Ansa

Al termine della messa per la “giornata del migrante” papa Francesco è salito sulla ‘papamobile’ scoperta per fare il giro tra la folla dei fedeli in piazza, composta anche da migranti di tutte le nazionalità.

Giunto nei pressi del Colonnato berniniano sulla parte sinistra della piazza, il Papa è sceso dalla ‘jeep’ e – affiancato tra gli altri dai sottosegretari alla Sezione Migranti e Rifugiati, il neo-cardinale Michael Czerny e padre Fabio Baggio, dal prefetto del Dicastero per lo Sviluppo umano integrale, card. Peter Turkson, dal presidente del Governatorato, card. Giuseppe Bertello – ha assistito allo scoprimento, da parte di alcuni immigrati, del gruppo scultoreo in bronzo che raffigura un barcone con numerosi migranti di varie provenienze e periodi storici.