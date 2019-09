Parroco 71enne barbaramente ucciso in Brasile

Condividi

“È con rammarico che l’Arcidiocesi di Brasilia annuncia la morte, sabato sera (21/09), di padre Kazimierez Wojno (noto come Casimiro), parroco del Santuario di Nostra Signora della Salute, nel settore nord 702. Nato in Polonia, P. Casimiro aveva 71 anni e 46 anni di sacerdozio. L’arcidiocesi sta seguendo il caso. Invitiamo tutti a partecipare alla veglia, alla messa e ai funerali presso la Parrocchia di Nostra Signora della Salute, in orari che saranno annunciati al più presto. Preghiamo per la sua anima, la sua famiglia e la sua comunità parrocchiale.”

Questo il testo della nota inviata a Fides dall’Arcidiocesi di Brasilia riguardante la morte violenta di padre Casimiro. Secondo le prime informazioni della polizia, 6 uomini sono entrati in chiesa dopo l’ultima messa di sabato sera, prendendo come ostaggio il sacerdote e il custode della chiesa, che poi è riuscito a fuggire.