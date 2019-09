Pisa, picchia figlie e le vende: arrestato Rom

Un bosniaco di etnia rom è stato arrestato dalla polizia di Pisa con l’accusa di aver picchiato, maltrattato e segregato le due figlie. Le due giovani si erano fidanzate con uomini diversi dai cugini, prescelti dall’uomo e a cui lui le aveva già vendute in cambio di denaro. Per il reato di induzione al matrimonio, introdotto dal cosiddetto Codice Rosso, si tratta del primo arresto eseguito in Italia.