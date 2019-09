Migranti, ‘miracoli’ a Lampedusa. Vittorio Feltri: “è meglio di Lourdes”

Vittorio Feltri (Direttore Libero): “Tutti i migranti malati che arrivano a Lampedusa guariscono all’istante. La realtà va descritta per quello che è, non per quello che immaginiamo”.