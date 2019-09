Atene: arrestata “squadra di pallavolo” di migranti

Condividi

Grecia – Dieci migranti in posa come squadra di pallavolo sono stati arrestati all’aeroporto di Atene dopo aver tentato di viaggiare illegalmente in Svizzera, secondo la polizia greca.

Il gruppo è arrivato indossando kit coordinati per lo sport e portando due palloni da volley.

La polizia ha detto che gli uomini – ritenuti cittadini siriani – stavano cercando di viaggiare con passaporti che non appartenevano a loro.

Si ritiene che il gruppo abbia sperato di arrivare a Zurigo.