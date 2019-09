Ocean Viking preleva altri “migranti”, ora 218 a bordo

Condividi

Su Twitter, la nave ong Ocean Viking aggiorna di ora in ora il conto dei migranti salvati nel Mediterraneo nella nuova spedizione, dopo quella culminata qualche giorno fa con lo sbarco a Lampedusa.

“L’ultima operazione, coordinata dalle autorità marittime maltesi, porta a 218 il numero totale di superstiti (?) a bordo”, comunica l’imbarcazione di proprietà di Sos Mediterranée e Medico senza Frontiere.

Non sono naufraghi. Parlare di ‘salvataggi’ è mistificatorio e fuorviante

Migranti, generale Tricarico: ‘c’è chi parte già ”naufrago” all’imbarco’

UPDATE: le autorità marittime libiche non hanno fornito alcuna alternativa a Khoms per lo sbarco delle persone vulnerabili soccorse da #OceanViking. Abbiamo fatto richiesta di un porto sicuro a Malta e Italia per i 218 sopravvissuti a bordo, salvati in quattro diverse operazioni pic.twitter.com/N6uGm0NR53

