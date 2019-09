Bergoglio, abito con inserti in simil pelle di giaguaro

Condividi

Non è passato inosservato, affatto, il look sfoggiato da Papa Francesco nel corso della sua visita in Mozambico. Questo foto sono state scattate venerdì 6 settembre allo stadio Zimpeto, a Maputo, dove ha incontrato un enorme numero di fedeli.

E per l’occasione, il Pontefice ha sfoggiato un abito papale che, probabilmente, non si era mai visto. La stoffa bianca, infatti, era arricchita da peculiari inserti in simil-pelle di giaguaro, come si vede in modo chiarissimo dalle fotografie. Una sorta di abito papale africano, che ovviamente ha scatenato ironia online. In molti si interrogavano sulle ragioni della scelta di Francesco: un Papa così non lo avevamo mai visto. liberoquotidiano.it