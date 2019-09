Alan Friedman vaneggia, Salvini: ”chiamate un’ambulanza”

Il commento di Salvini dopo una serie di accuse allarmistiche, offensive e fantasiose del giornalista americano Alan Friedman, allineato al sistema, che vorrebbe anche insegnarci a votare.

Parla di “paese cupo, sovranista, anti-euro, di destra estrema”. Un video rilanciato da Salvini sui social, con tanto di sirena dell’ambulanza che scatta ogni qual volta la sparata di Friedman sale di livello. Il giornalista parla anche di “un leader che incoraggia antisemitismo e razzismo” e chi più ne ha più ne metta.

In calce al video, la scritta: “Il ‘giornalista’ Usa vomita insulti e vuole insegnarci come votare”. A corredo del cinguettio, Salvini mostra di sposare in pieno il concetto della sirena: “Chiamate un’ambulanza!”, scrive il leader della Lega.