Ocean Viking preleva altri 61 migranti, ora 109 a bordo

“Oggi, in una seconda operazione, i team di Medici senza frontiere e Sos Mediterranée hanno appena completato il salvataggio di un gommone in pericolo. Molti dei 61 sopravvissuti vengono curati dai medici di Msf per l’inalazione di carburante”. Lo fa sapere Msf su Twitter, secondo cui “questo porta a 109 il totale di persone salvate a bordo di Ocean Viking”. (LaPresse)

Poche ora fa, La Ocean Viking ha prelevato altri 48 clandestini su una presunta ”barca in difficoltà” a 53 miglia dalle coste libiche. Dalla Ong fanno sapere (quindi tutto da verificare) che ci sono donne, bambini molto piccoli ed un neonato.