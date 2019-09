Marocchino accoltella tunisino e gli aizza contro un Pitbull

Barletta, 17 sett – Gli agenti del Commissariato di Polizia di Barletta hanno arrestato un 24enne marocchino senza fissa dimora, Hamza Touil, ritenuto responsabile di lesioni aggravate e porto abusivo di arma in luogo pubblico. Lo scrive la Gazzetta del Mezzogiorno.

In particolare, verso le ore 15.00 di domenica 15 settembre, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti, a seguito di segnalazione giunta al 113, presso un bar in via San Samuele, dove era presente un 31enne cittadino tunisino con ferite da arma da taglio sulle braccia. L’uomo ha riferito di essere stato accoltellato da un cittadino marocchino in una stradina sterrata, nei pressi di un distributore di benzina ubicato in zona. La vittima, inoltre, ha riferito di essere stata morsa da un cane “Pitbull”, che l’aggressore gli ha aizzato contro, e che nei giorni precedenti, la stessa persona, gli aveva cagionato ferite al collo e ad un braccio colpendolo con una bottiglia, a suo dire senza motivo.