Germania, “300mila migranti non identificati: rischio sicurezza enorme”

August Hanning, ex capo dell’intelligence tedesca, parla esplicitamente di “rischio enorme per la sicurezza” ed incolpa la cancelliera Merkel per gli oltre 300mila migranti non identificati presenti in Germania. La cancelliera tedesca Angela Merkel è stata a lungo criticata per la sua controversa politica sull’apertura delle frontiere ai rifugiati. La ricaduta delle polemiche ha provocato aspre lotte politiche all’interno del Governo ed un’impennata al sostegno ai partiti di destra sia in Germania che nel resto d’Europa.

August Hanning, ex direttore del servizio di intelligence tedesco, ieri, 15 settembre, ha dichiarato in un’intervista al Sunday Express che la decisione della cancelliera Angela Merkel di autorizzare l’immigrazione senza restrizioni ha messo in pericolo la sicurezza nell’intera Repubblica federale. Hanning, durante la sua breve visita nel Regno Unito, ha pubblicamente criticato la Merkel per aver generato una “crisi di sicurezza” per la Germania e gli altri stati membri dell’Unione Europea.