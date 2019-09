Senigallia, stranieri buttano fuori dal treno un dipendente Trenitalia

Stavolta l’episodio si è verificato su un convoglio diretto a Senigallia (Ancona), dove un dipendente delle ferrovie è stato insultato, bersagliato con dei mozziconi di sigaretta e gettato fuori da un vagone. Un fatto gravissimo, raccontato dalla madre di una 19enne che ha assistito, sconvolta e impotente, all’intera scena.

Sono le 22:40 circa di sabato scorso quando la ragazza, residente a Jesi, sale sul treno insieme ad un’amica per raggiungere la discoteca “Mamamia”. Le giovani prendono posto in un vagone, dove si trova anche un gruppetto di sei stranieri, descritti come ragazzi di colore di età compresa fra i 20 ed i 25 anni, ubriachi, che poco dopo iniziano a iniziano a urlare e insultare un dipendente di Trenitalia. In breve la situazione degenera e l’operatore viene barbaramente aggredito. Prima gli insulti, poi gli sputi.