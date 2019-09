Germania, Bild attacca Draghi: ”come Dracula, ci succhia via i risparmi”

Condividi

Il quotidiano a larga tiratura tedesco Bild sottolinea il malcontento in Germania per i tassi negativi creati dalla Bce, con un fotomontaggio che presenta il presidente della Bce Mario Draghi con denti aguzzi e mantello rosso di Dracula.

“Così il conte Draghila succhia i nostri conti correnti, svuotandoli” titola il giornale, che parla di “follia monetaria: nel suo mandato abbiamo perso miliardi”. “Chi, poco prima dell’entrata in carica di Draghi (novembre 2010) ha depositato 10 mila euro in un normale libretto di risparmio oggi deve sopportare – per tassi zero e inflazione – una perdita di valore di 324 euro”, scrive fra l’altro il quotidiano.