Festival ecologista della chiesa, sul depliant Greta Thunberg

In ossequio alla moda mondana e secolare del momento (l’ecologismo), la Vicaria di Villafranca di Verona (ma è fuor di dubbio che altre vicarie italiane hanno fatto lo stesso) ha organizzato per il 12, 13, 15 settembre un Festival ecologico per salvare il mondo. Sul depliant che pubblicizza Il Festival degli stili di vita, campeggia il nome della”marinatrice” scolastica più famosa del mondo: Greta Thunberg.

Trattandosi di un evento organizzato da preti, perlomeno, ci si sarebbe aspettato la citazione di Santi che hanno colto nella bellezza della natura la mano di Dio, come ad esempio San Francesco o Sant’Agostino. Invece no! A “dispetto” del loro “datore di lavoro”, ad indicare la via per il paradiso ai fedeli del terzo millennio, è stata innalzata agli altari una ricchissima ragazzina svedese nota per gli scioperi del venerdì, le amicizie con i potenti della terra e per le regate in alto mare.