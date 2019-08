Giudici rigettano la Cassazione e riaprono negozi di cannabis

Condividi

Cannabis light, perché i negozi delle polemiche restano aperti. Li chiuderò tutti, uno a uno”, aveva detto Matteo Salvini riferendosi ai negozi di cannabis light, dopo la sentenza della Cassazione che, lo scorso maggio, aveva imposto il divieto di vendita di prodotti derivanti dalla canapa. Non sta andando così, perché i giudici chiamati in causa dai titolari dei negozi sono di parere diverso: la cannabis light non è drogante e la legge permette la vendita.

I tribunali italiani danno dunque ragione a produttori e commercianti di infiorescenze della cosiddetta “erba light”, cioè con un contenuto di Thc tra lo 0,2 e lo 0,5%. Vediamo perché.