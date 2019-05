Cannabis light, Fontana: soddisfazione per sentenza Cassazione

Condividi

ROMA, 30 MAG – “Esprimo soddisfazione per la sentenza con cui la

Cassazione, oggi, ha stabilito che è reato commercializzare i

prodotti derivati della cosiddetta cannabis light.

Questa decisione conferma le preoccupazioni che abbiamo sempre

manifestato in relazione alla vendita di questo tipo di prodotti e la

bontà delle posizioni espresse e delle scelte da noi adottate fino ad

oggi”. Così il Ministro per la Famiglia e le Disabilità, con delega

alle politiche antidroga, Lorenzo Fontana.

Per la Cassazione, la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti “derivati dalla coltivazione della cannabis“, come l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. Lo ha hanno deciso le sezioni unite penali della suprema corte che così danno uno stop alla vendita della “cannabis light”.