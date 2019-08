Nigeria: sacerdote barbaramente ucciso e bruciato

Nello Stato di Taraba vi sono stati una serie di attacchi armati il più recente nella zona di Wukari. Due persone sono state uccise mentre un ufficiale di polizia è rimasto ferito nell’attacco.Inoltre, nella vicina Donga Local Government Area (LGA), uno studente della ECWA Seminary School, è stato ucciso nelle prime ore del 28 agosto.

Il conflitto tra i Tiv e i Jukun risale al 1953 (per altri al 1959 o al 1977), tra tregue e ritorni di fiamma della violenza. Secondo alcuni studi storici le due popolazioni vivevano in armonia fino all’avvento della colonizzazione britannica, quando le autorità coloniali favorirono i Jukun a scapito dei Tiv, piantando il seme della discordia che è germogliato e fruttificato fino ai giorni nostri.

Il conflitto è riesploso con violenza il 1° aprile. A fare da detonatore una disputa tra un Tiv e un Jukun scoppiata nel villaggio di Kente nell’area di Wukari, presto degenerata in una serie di raid nei villaggi delle due popolazioni, con morti e saccheggi. Le violenze si sono estese anche al confinante Stato di Benue. A luglio i governatori dei due Stati interessati, Benue e Taraba, hanno lanciato un appello alla pacificazione, mentre il dottor Isaiah Jirapye, Presidente della locale sezione della Christian Association of Nigeria (CAN), ha chiesto alle due parti di dialogare, affermando di “aver preso i contatti necessari per un dialogo immediato per garantire la fine delle ostilità”. (L.M.) (Agenzia Fides 30/8/2019)

On a sad note, the Catholic Diocese of Jalingo announces the demise of Rev Fr David Tanko who was killed yesterday along Amadu -Takum road, Taraba State as result of the Tiv/Jukun crisis in the State. He was killed and set ablazed with his car.

