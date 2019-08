Milano: 18 auto bruciate, fermato filippino

Bruciate 18 auto a Milano, preso presunto piromane.

Gli agenti della Questura di Milano hanno individuato un giovane che, nella seconda meta’ del luglio scorso, ha dato fuoco a 18 auto in svariate zone di Milano. Il presunto piromane, un filippino, e’ stato portato in questura per i provvedimenti del caso. affaritaliani.it

