Il padre di Renzi: “Il mio figliolo ha fatto bene, meglio M5S che Salvini”

Il mio figliolo ha fatto bene, meglio stare con i pentastellati che dare in mano l’Italia a Salvini e alla destra sovranista”. Lo dice Tiziano Renzi, secondo quanto rivela il ‘Corriere della Sera’, ai compagni di partito mentre alla Festa dell’Unità del paese serve da volontario i piatti della cucina toscana.

Con i giornalisti però Tiziano taglia corto: “Io sono un prigioniero politico e ho perso l’uso della favella – dice al ‘Corriere’ – Non voglio, non devo e non posso dire niente. Non esisto”. adnk

