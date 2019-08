Boschi: Gentiloni commissario UE, scelta di qualità

Condividi

“Ovviamente non rinuncio a nessuna causa” contro il M5S. “Nessun risentimento personale ma sui risarcimenti non torno indietro”. Lo dice Maria Elena Boschi, intervistata da ‘Il Messaggero’.

Quanto ai rapporti con i pentastellati, “mi sembra molto complicato” pensare ad intese M5S-Pd per le prossime Regionali. “Una cosa – spiega – è un accordo di governo, altro un matrimonio politico. Non correrei troppo“.

Poi il commissario Ue. “Ho lavorato con Paolo per quattro anni. Se sarà lui il prescelto” per l’incarico “penso che sarà una scelta di qualità per l’Italia. Ci sono varie persone capaci e competenti che possono avere il profilo adatto – sottolinea – vedremo”. adnk