Toninelli: «Intesa con Pd per impedire ritorno di Berlusconi»

Governo, sulla trattativa M5S-Pd scende in campo il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli con un lungo post su Facebook.

«Luigi in primis e tutto il M5S stanno lavorando per il bene del Paese. Accordarsi col Pd? Certo che non è semplice e ve lo dice chi ha condotto in prima linea la battaglia per salvare la Costituzione dall’attacco di Renzi. Ma oggi la situazione è diversa. Siamo di fronte a un bivio. Da una parte c’è il rischio dell’abisso per l’Italia, con l’aumento dell’Iva nel breve termine e un governo con Berlusconi di nuovo protagonista, magari addirittura nella veste di presidente della Repubblica nel medio termine».