Spaccio di droga, algerino prende a testate un agente. Arrestato

Rimini – Il personale della polizia di Stato, nell’ambito dei controlli del territorio, ha pattugliato Rimini. Il primo ad essere arrestato è stato un 18enne milanese. Nel suo marsupio un vero e proprio minimarket della droga e, in particolare, 9 involucri di ketamina per un peso complessivo di 8 grammi, 46 involucri di Mdma per un perso complessivo di 20 grammi, 1 pasticca di ecstasy e 90 euro ritenuti il provento dello spaccio.

Durante le fasi dell’arresto, gli stessi agenti hanno notato un’auto con tre persone a bordo che girava insistentemente nei pressi dello stesso locale per poi fermarsi e parcheggiare. Dall’auto è sceso anche un 31enne algerino già noto alle forze dell’ordine che ha fatto di tutto per entrare nella discoteca senza farsi vedere dal personale della polizia di Stato. E’ stato proprio questo atteggiamento a insospettire gli agenti che lo hanno chiamato per controllarlo. Insensibile, il nordafricano è tornato sui suoi passi per risalire a bordo del veicolo e, una volta nell’abitacolo, è stato visto prendere in involucro di cellophane e portarlo alla bocca. I poliziotti sono scattati per bloccarlo ma, a questo punto, il 31enne si è trasformato in una furia cercando in tutti i modi di divincolarsi e ingoiare il sacchetto che si è poi scoperto contenere dell’eroina.