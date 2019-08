Pd, Zingaretti: avanti con M5s per difendere l’Italia

ROMA, 26 AGO – “Si può e si deve andare avanti nel rispetto delle idee e delle prerogative degli altri”. Lo dichiara il segretario Pd Nicola Zingaretti fuori dal Nazareno, riferendosi a un possibile governo M5s-Pd.

“Voglio difendere l’Italia dai rischi che corre – aggiunge – che vuol dire anche difendere le idee, la dignità i valori e la forza del Pd.

Bisogna ascoltarsi a vicenda, le ragioni degli uni e degli altri e mi auguro che nelle prossime ore ci sia la possibilità di farlo, finora non era avvenuto. Non ci servono due programmi paralleli – continua – Sto lavorando per una soluzione seria, all’altezza dell’Italia, di forze non contrapposte che si incontrano e trovano selle soluzioni”. ansa