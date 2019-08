Il Sudan vuole 8 miliardi di aiuti esteri “per ricostruire l’economia”

Il Sudan ha bisogno di 8 miliardi di dollari di aiuti esteri nei prossimi due anni per coprire i propri debiti e aiutare a ricostruire un’economia devastata da mesi di crisi politica. Lo ha detto ieri il nuovo primo ministro Abdalla Hamdok. Parlando in un’intervista alla Reuters, la prima concessa a un giornale straniero, Hamdok ha aggiunto che nei prossimi tre mesi sarebbero necessari ulteriori 2 milioni di dollari in riserve di valuta estera per arrestare il deprezzamento della moneta locale.

Mercoledì scorso, il 61enne Hamdok, è entrato ufficialmente in carica alla guida del governo sudanese. In precedenza ha ricoperto diverse posizioni nelle istituzioni nazionali. Ha affermato di aver aperto colloqui con il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca mondiale per ristrutturare il grande debito del Sudan e, allo stesso tempo, ha condotto approcci verso i paesi amici. La carenza di materie prime, carburante e inflazione ha innescato manifestazioni di massa che hanno causato la caduta del presidente Omar el Bashir lo scorso aprile.