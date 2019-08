Governo, Pd: “Se ci propongono Fico non diciamo di no”

“Se ci propongono Fico non diciamo di no”. Lo avrebbe sottolineato il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti nel corso della riunione dei big del pd svoltasi ieri, secondo quanto attribuitogli da Huffington Post.

Secondo le indiscrezioni, Zingaretti si sarebbe confrontato con i suoi, dopo un lungo vertice a casa Zanda, di tutti i big del Pd, da Paolo Gentiloni a Francesco Minniti a Dario Franceschini, dopo che il premier ha finito di parlare a Biarritz: “Stanno ancora giocando – avrebbe detto Zingaretti – e traccheggiando. Per noi il no a Conte non è negoziabile. È chiaro che ci avanzassero la proposta di Fico, non potremmo dire di no”.