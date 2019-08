Chef Rubio: “eliminate fisicamente i sovranisti”

Me fa ride chi dice “ELIMINA LA CARNE, SALVI LA FORESTA!”. Se stanno bruciando #Amazonia è anche per monocolture di mais, canna da zucchero e soia ( #Monsanto #Bayer )! Se volete salvare il pianeta spendete meno, consumate meno, ed eliminate fisicamente i sovranisti

🇮🇱🇺🇸🇧🇷& co

Lo scrive Chef Rubio su Twitter