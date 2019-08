Il generale Arpino attacca la Trenta: “Non fa gli interessi dell’Italia”

La mossa della Trenta che di fatto avrebbe modificato alcune disposizioni che riguardano la missione Mare Sicuro, fa discutere. Il primo a puntare il dito contro il ministro della Difesa è stato il titolare del Viminale, Matteo Salvini. Il leader della Lega ha parlato di “prove tecniche di inciucio” dato che a suo dire la scelta della Trenta depotenzia l’azione comune di Viminale e Difesa sulla lotta ai trafficanti di uomini.

Ma ad attaccare la Trenta arrivano anche le parole Mario Arpino, ex capo di stato maggiore di Difesa e Aeronautica. All’Adnkronos, il generale spiega come questa scelta del ministro sia rischiosa per gli interessi dell’Italia: “ Mare Nostrum era un’operazione umanitaria, mentre Mare Sicuro era un’operazione di sicurezza, di difesa. Se torniamo indietro, cioè, alle condizioni di Mare Nostrum e quindi di fatto ad andare a pesca dei migranti nel Mediterraneo, faremo una bellissima figura con Papa Francesco e con tante anime belle ma non faremo certo gli interessi dell’Italia. La missione Mare Sicuro era stata messa in cantiere per una questione di sicurezza “, ha affermato Arpino.