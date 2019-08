Sondaggio ‘Istituto Noto’: Lega al 38%

Condividi

Nell’eventualità di elezioni anticipate la Lega di Matteo Salvini si attesterebbe al 38% dei consensi. Lo ha rilevato l”Istituto Noto’ in un sondaggio diffuso da Agorà su Rai Tre. Una soglia mai raggiunta in precedenza per il Carroccio, secondo la rilevazione svolta nei giorni immediatamente precedenti le dimissioni del premier Giuseppe Conte, e che le consentirebbe insieme a Fdi di Giorgia Meloni (accreditata dell’8% dei voti) di avere un’ampia maggioranza di deputati a Montecitorio. Con Forza Italia al 6,5%, il centrodestra andrebbe ben oltre il 50% dei consensi.

Sul versante della possibile maggioranza alternativa di cui si parla in queste ore, invece, il Partito democratico di Nicola Zingaretti raccoglierebbe il 23% dei consensi; il partito guidato da Luigi Di Maio, non andrebbe oltre il 16,5%. L’1,5% i consensi attribuiti a Leu, l’1% a +Europa.