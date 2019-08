“Stuprata nel centro sociale”, denuncia di una 17enne

Ubriacata e violentata nel Centro Sociale ‘Castellazzo’, a Ivrea. A denunciare la violenza è stata la stessa vittima, una ragazza di 17 anni che il giorno dopo, accompagnata dalla mamma, si è presentata al commissariato di Ivrea per raccontare quanto accaduto nella notte di domenica 11 agosto. E’ quanto riporta ‘La Stampa’ in un articolo dal titolo ‘Ubriacata e stuprata di notte nelle stanze del contro sociale’.

”Erano circa le due di notte di domenica 11 agosto – si legge sulla ‘Stampa’ – La ragazza ha un appuntamento con un amico. I due si trovano in via Arduino, il salotto buono della città. Lui non perde tempo, la invita a bere qualcosa e si appartano nei locali del ‘Castellazzo’. Bevono e forse fumano anche qualche spinello. Poco dopo arrivano altri ragazzi, che si uniscono alla festa”.