Cibi scaduti, “invece di parlare, uscite a controllare le vostre comunità”

Dura replica dell’avvocato Miraglia agli amministratori del Comune di Verona – – VERONA (20 Agosto 2019). «Ma l’assessore Stefano Bertacco ci fa o ci è?». Non gliele manda a dire stavolta l’avvocato Francesco Miraglia, che dal Comune di Verona si è sentito replicare che sta sollevando i casi di mala gestione degli affidi e delle comunità di accoglienza solo per farsi pubblicità, strumentalizzando a suo vantaggio difficili situazioni dei minori

. «A parte che sono anni che scendo in campo in prima persona proprio sollevando i casi ambigui o clamorosamente finti di affidi facili e adozioni mascherate, sempre e solo per il benessere dei bambini, oltre che per tutelare i loro genitori» prosegue l’avvocato Miraglia. «Di certo non ho bisogno di pubblicità ed eticamente mai lo farei sulla pelle dei bambini. Detto questo, come si fa a scaricare sul Banco alimentare la responsabilità del cibo avariato nella comunità “Mamma Bambino” a Verona, asserendo poi che il cibo si possa tranquillamente consumare dopo 40 giorni dalla data di scadenza?