Open Arms voleva sbarcare per forza in Italia. Spagna: “ha rifiutato anche Malta”

Condividi

Dopo aver offerto il porto di Algecerias e quello di Minorca, Madrid ha deciso di affondare il colpo su Open Arms. A mettere nel mirino l’ong è lo stesso governo spagnolo con il vicepremier Carmen Calvo che di fatto smaschera i piani dell’ong iberica. La Calvo infatti svela un retroscena di qualche giorno fa su le trattative tra Madrid e la Valletta per dare un porto sicuro di sbarco alla nave a Malta. A quanto pare davanti alla proposta di approdare in un porto maltese, sarebbe arrivato l’ennesimo rifiuto da parte di Open Arms: “Open Arms avrebbe potuto andare a Malta e non ha voluto, si è diretta verso l’Italia”.

Poi le parole del vicepremier spagnolo si fanno più chiare: “La Open Arms non ha voluto andare a Malta – ha affermato la numero due del governo di Madrid – La Spagna stava lavorando a questo, in colloqui con Malta, però hanno deciso di andare in Italia”, dopo la sentenza del Tar che ha permesso l’ingresso nelle acque italiane, ma non “chiariva se” i migranti potevano “essere sbarcati”.