Navi di Stato per prelevare “migranti”, Trenta sta con la Merkel

“Io penso che chi ha tradito una volta, tradira’ di nuovo. E che quella della Lega sia una porta che non vada riaperta”: lo ha affermato il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in un’intervista alla Stampa in cui ha chiuso all’ipotesi di una nuova alleanza con il Carroccio. Sul tema dei migranti, la Trenta si e’ detta certa che “qualsiasi governo arrivera’, dovra’ puntare i piedi e al tempo stesso collaborare con l’Europa”.

“Non si puo’ aprire a tutti, come era prima”, ha sottolineato, “dall’altra parte, pero’, se decidiamo di di aprire in un certo modo, dobbiamo avere la capacita’ di comunicarlo e di non creare attriti tra le fasce piu’ deboli della popolazione”.