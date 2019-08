Camerun, donne senza orecchie: mutilate da islamisti Boko Haram

Le ferite coperte da bende e cerotti, i bambini in braccio. A otto donne di Kalagari, a nord del Camerun, è stato tagliato un orecchio. Le hanno mutilate i terroristi di Boko Haram, un gruppo militante islamista e jihadista diffusa che semina il terrore a nord della Nigeria. I media locali hanno raccontato che i combattenti di Boko Haram hanno assaltato il villaggio cristiano di Kalagari, nel nord del Camerun, il 29 luglio, prendendo in ostaggio otto donne e tagliandole le orecchie prima di rilasciarle. Le donne sono in cura per le loro ferite, ma Open Doors UK ha affermato che è ancora chiaro se tutte le donne rapite fossero state rilasciate. La vicenda è narrata da Il Messaggero

Il gruppo militante ha terrorizzato le comunità cristiane in Nigeria nell’ultimo decennio e ora si è frammentato e ha cominciato a diffondersi anche in Camerun, Niger e Ciad.

Nel 2014 hanno rapito donne e ragazze, tra cui 276 studentesse in gran parte cristiane di Chibok. Leah Sharibu è l’unica ragazza ancora prigioniera di un gruppo di 110 ostaggi dalla loro scuola a Dapchi, nello stato di Yobe, l’anno scorso dalla fazione di Boko Haram nella Provincia dell’Africa occidentale dello Stato Islamico (ISWAP). Continua a essere detenuta a causa del suo rifiuto di convertirsi all’Islam