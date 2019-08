Ocean Viking con 356 “migranti” a bordo: ‘dateci un porto sicuro’

“La Ocean Viking non sbarcherà in Libia le 356 persone soccorse in questi giorni. La richiesta di un porto sicuro è stata fatta al Centro di Coordinamento di Soccorso libico già venerdì 9 agosto dopo il salvataggio del primo barcone, perché quella libica è l’autorità marittima di riferimento nell’area di ricerca e soccorso e avrebbe la responsabilità di indicare un porto sicuro. Ma per il diritto internazionale né Tripoli, né nessun altro porto in Libia, sono porti sicuri e riportare le persone in Libia sarebbe una grave violazione”. Lo sottolinea in una nota Medici Senza Frontiere.

“Msf e SoS Mediterranee non riporteranno le persone in Libia in nessuna circostanza e restano in attesa dell’assegnazione di un porto che risponda ai requisiti del diritto internazionale, dove sbarcare i 356 uomini, donne e bambini vulnerabili che si trovano a bordo della Ocean Viking”, prosegue la nota Msf.