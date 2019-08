Blitz al comizio di Salvini: contestatori rompono impianto audio

“Dopo aver bloccato gli sbarchi, aspetto di chiudere un po’ di campi rom e centri sociali”. Nonostante gli antagonisti lo abbiano accolto a Soverato (Catanzaro) scandendo Bella ciao, Matteo Salvini è andato avanti e non ha cambiato i propri piani. “Dai campi rom e dai centri sociali zero contributo alla specie umana”, ha tuonato il leader leghista mentre le contestazioni si facevano sempre più forti. E sarebbe andato avanti a dirgliene quattro se il blackout causato da un danno provocato da un contestatore all’impianto audio non lo avesse costretto a interrompere il comizio.

“Un cretino ha danneggiato l’impianto…”, ha spiegato Salvini ai presenti che riempivano l’intera piazza. Un sabotaggio in piena regola, insomma. Il contestatore è stato immediatamente identificato dalle forze dell’ordine. “Ci sta star lì a fischiare ma danneggiare un impianto elettrico non è buona educazione – ha commentato il ministro dell’Interno – ma se sono arrivati a danneggiare un impianto vuol dire che la nostra battaglia di civiltà la stiamo vincendo”.