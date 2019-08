Giovanni Maria Flick contro il Decreto Sicurezza bis

“Si sta demolendo la Costituzione un pezzo dopo l’altro”: lo afferma oggi in una intervista al Sir Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, a proposito dell’approvazione definitiva del Decreto sicurezza bis, diventato legge dopo il voto di fiducia ieri al Senato. Secondo Flick il decreto sicurezza bis “disattende clamorosamente il rapporto con l’articolo 10 della Costituzione. Noi non possiamo prendere decisioni legislative che siano in contrasto con normative internazionali. Le convenzioni internazionali dicono che i migranti hanno diritto di asilo se nel Paese di provenienza non vedono rispettate le libertà democratiche”.

Il costituzionalista giudica “giusto che il presidente della Repubblica prenda una decisione di moral suasion, come ha già fatto la prima volta”, anche se “devo amaramente constatare che, se si ripete il bis, vuol dire che l’ammonimento non ha funzionato. Il presidente della Repubblica non ha il potere di bloccare una legge ma può soltanto ammonire e chiedere che venga riesaminata. In questo caso perché vengono meno principi del diritto e dell’etica internazionale, del modo di convivere e il principio del salvataggio in mare”.