Barbara Palombelli contro la sinistra: “Vomitano snobismo, disprezzano il popolo”

Barbara Palombelli schiaffeggia sonoramente la sinistra che attacca Matteo Salvini per un costumino e la pancetta in spiaggia. “Amo i balneari. Frequento e conosco quasi tutte le spiagge italiane…”, scrive su Facebook la giornalista Mediaset, “se qualcuno pensa di andare contro il governo demonizzando chi sta al mare in maglietta, in pareo o in mutande, credo che abbia sbagliato strada”.

“A meno che non sia la coda di quel disprezzo per il popolo delle persone normali che assaggiai nel 2000″, prosegue la Palombelli, sempre molto efficace nei suoi commenti, “quando conducevo il venerdì il Grande fratello su Stream… le migliaia di ragazzini in fila per un posto nella società mi avevano conquistato, sono loro il nostro futuro. Oggi e ieri. Vomitare snobismo contro le persone non va bene, se si fa politica (io per fortuna non la faccio, scrissi nel 2000 che la sinistra vera avrebbe cercato di tesserare quei ragazzi del gf, non li avrebbe coperti di insulti per 20 anni…ti ricordi Fabrizio Rondolino?)”. Una bomba, come sempre. liberoquotidiano.it