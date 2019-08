Tonnellate di cocaina dall’Olanda, sgominata organizzazione criminale albanese

Condividi

Importavano tonnellate di cocaina dall’Olanda a Roma. Con l’operazione “Aquila Nera” la Polizia di Stato ha fermato un’organizzazione criminale composta per lo più di albanesi che rifornivano i quartieri della Capitale. A finire agli arresti sono stati in sette mentre altri due al momento sono irreperibili e tutti devono rispondere a vario titolo di associazione armata finalizzata al traffico transnazionale di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi alterate e ricettazione.

Al vertice dell’organizzazione c’era un albanese che decideva e organizzava le singole importazioni di stupefacente, tenendo sempre lui i rapporti tra i fornitori della droga all’estero e i corrieri incaricati del trasporto. Lo stupefacente veniva ritirato perlopiù in Olanda e fatto entrare in Italia con autovetture modificate in modo da potervi occultare sia la droga che le armi.