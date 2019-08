Zingaretti: ”Salvini faccia il ministro non il giullare”

“Domani il Senato vota il “decreto insicurezza” di Salvini. Con la sicurezza non c’entra nulla perché Salvini con le paure ci campa. Salvini invece di fare il buffone firmi il contratto dei lavoratori delle forze dell’ordine, scaduto ormai da oltre 200 giorni. Si occupi delle richieste degli operatori di polizia per caserme fatiscenti o per divise usurate. Faccia il ministro dell’Interno non il giullare. Porti rispetto per l’inno di Mameli: in tanti hanno combattuto o sono caduti per difenderlo e onorarlo”.

Lo ha dichiarato via Fb il segretario del Pd Nicola Zingaretti. (askanews)