Parenzo fuori controllo, insulti a Rinaldi in piena notte

Con discreta evidenza, David Parenzo ha bisogno di aiuto. La situazione è grave. Già, perché a mezzanotte e mezza, nella notte tra sabato e domenica, non ha di meglio da fare se non insultare su Twitter Antonio Maria Rinaldi.

Il conduttore di In Onda, infatti, rilancia un breve estratto video del primo giorno del leghista all’Europarlamento, in cui Rinaldi afferma: “Molto probabilmente oggi Spinelli direbbe quello che diciamo noi“. E Parenzo condisce la pillola video con il commento: “…ho nostalgia, si lo ammetto. Siamo passati da Altiero Spinelli, Churchill, Spaak, Veil, De Gasperi…a Rinaldi! ECco chi ci rappresenta in Europa!”.