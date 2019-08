Nordio contro Bonafede: “Riforma della giustizia obbrobrio, ai pm potere mai visto”

“Siamo di fronte a una riforma della giustizia che consegna ai magistrati un potere unico al mondo, un potere insindacabile, un potere che sconfina nell’arbitrio. Ma è anche una riforma che sospende la prescrizione dopo il primo grado di giudizio, lo ritengo un obbrobrio. La prescrizione non è il luogo dell’impunità ma è la risposta al fallimento della giustizia“.

Carlo Nordio, magistrato oggi in pensione, parla apertamente – in un’intervista a Il Giornale – di tutti i dubbi su quella che è la riforma della Giustizia presentata dal grillino Alfonso Bonafede. “Innanzitutto non mi sembra si possa parlare di riforma, ma di parariforma, di riformina. Questa finirà indubbiamente per allungare i processi all’infinito. Nonostante la riforma fissi un termine per quanto riguarda la durata dell’indagine, non prevede che siano termini tassativi. Prevede solo sanzioni disciplinari per i magistrati che non chiudono i processi in termini ragionevoli, e questo non servirà a nulla”.