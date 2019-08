Renzi ritira raccolta firme contro Salvini, “cadiamo nel ridicolo”

Condividi

“Penso che una parte del Pd stia attaccando ancora il Matteo sbagliato”. Così Matteo Renzi annunciando la decisione di ritirare la petizione lanciata “per tener vivo lo sdegno contro ciò che Salvini ha fatto”. Renzi ha quindi spiegato come gli sia stato chiesto di unire la sua raccolta firme a quella “improvvisamente annunciata dalla segreteria Pd. Avverto il rischio di cadere nel ridicolo. Stoppiamo subito la raccolta, così evitiamo ogni polemica”.

“Avverto forte il rischio di cadere nel ridicolo. E per questo dico che stoppiamo subito la raccolta firme – che avrebbe dovuto continuare fino al 12 settembre – e così evitiamo ogni polemica. Sono sempre dell’avviso che una parte rilevante del Pd stia attaccando ancora il Matteo sbagliato: aver bloccato l’intervento al Senato, la scelta come responsabile delle riforme costituzionali di un parlamentare che ha votato NO il 4 dicembre, gli attacchi contro le misure dei nostri Governi, le aperture ai Cinque Stelle non solo in Sicilia. ”