Usa, candidato ‘democratico’ Biden: ”corro per salvare l’America”

Una serata piena di botta e risposta quella del dibattito tra i candidati democratici per la corsa alla Casa Bianca. Un tutti contro Biden, l’uomo da battere. Ma l’ex vicepresidente, Joe Biden, appunto, anche se non ha risposto a tutti i colpi è sembrato più pronto rispetto a un mese fa.

“Corro per salvare l’America”, ha detto, parando le accuse degli avversari sul palco di Detroit.L a prima parte della serata è stata dedicata al dibattito sulla Sanità e in particolare al botta e risposta tra Biden e Kamala Harris, che lo aveva messo alle strette il mese scorso. In particolare Harris ha accusato Biden di non aver letto il suo piano sulla sanità, mentre l’ex numero due di Obama si è difeso dicendo che sarebbe troppo costoso.