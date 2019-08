Turismo, “Puglia Halal Tour” per musulmani benestanti

Tutto pronto per il primo tour in Puglia pensato ad hoc per i turisti musulmani. Si chiama “Puglia Halal Tour” il primo tour operator nel Sud Italia per viaggi che partono dalla Cina e dai paesi di fede islamica. A darne notizia è il quotidiano on line Daily Muslim.

Il progetto è stato promosso in Medio Oriente da Khaled Safran, responsabile della filiera del Turismo Islamico in Italia, impegnato in questi giorni in Giordania, per la promozione del turismo Halal in Italia. Il pacchetto prevede, per i turisti, vitto e alloggio, oltre ad una guida di fede musulmana e di lingua arabo-italiana. Come si legge sempre sul Daily Muslim il pacchetto turistico, per il momento, è strutturato esclusivamente per le famiglie con un reddito medio-alto.