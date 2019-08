Lega: non voteremo una riforma della giustizia vuota e inutile

“La Lega non vota una non riforma, vuota e inutile. Siamo al lavoro per una reale riduzione dei tempi della giustizia, per un manager nei tribunali affinché diventino realmente efficienti, perché ci sia certezza della pena: colpevoli in galera e innocenti liberi”. Lo sottolinea una nota della Lega, che torna sul tema della riforma della giustizia, al centro del cdm di ieri sera.

Dal partito di Salvini si chiedono “sanzioni certe per magistrati che sbagliano o allungano i tempi, no a sconti di pena per i criminali e un impegno per la separazione delle carriere e anche del Csm per garantire giustizia efficiente, equa e imparziale. I cittadini non possono essere ostaggi di processi infiniti”. “O una vera riforma della giustizia pesante, significativa, che dimezza i tempi dei processi o non siamo al mondo e al governo per fare le cose a metà”, dice Matteo Salvini in conferenza stampa da Milano Marittima.