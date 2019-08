Assegno di maternità negato a straniera, giudice condanna Inps

Assegno di maternità negato a straniera con permesso di soggiorno familiare, il giudice condanna Inps e Comune di Magione. Il giudice del lavoro di Perugia ha “bacchettato” Inps e Comune di Magione per il diniego dell’assegno di maternità (dovuto dall’ente pensionistico) ad una cittadina albanese residente in Umbria e per le informazioni errate contenute nel sito dell’ente comunale.

La signora, assistita dall’avvocato Francesco Di Pietro, si era vista rifiutare l’assegno di maternità perché per tale concessione sarebbe necessaria la titolarità di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, mentre la donna era in possesso del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.