Scoperta centrale di ricettazione e contraffazione, denunciati senegalesi

Catania – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà T.M. classe 88, e S. S. classe 93, incensurati, entrambi di nazionalità senegalese per i reati di ricettazione, contraffazione di marchi distintivi e detenzione abusiva di arma bianca. Nello specifico, una Volante nel corso del servizio di controllo del territorio, transitando per via Naumachia, nel quartiere San Cristoforo, ha incontrato un cittadino extracomunitario che, alla vista degli operatori cercava di eludere il controllo di polizia.

Insospettiti da tale condotta, gli agenti , hanno fermato l’uomo per fare un controllo e dopo averlo identificato hanno deciso di estendere la perquisizione nell’abitazione del T.M.